11 ابريل الحكم في نقل تمثال الكباش لميدان التحرير

كتبت هدي ابراهيم بلال

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالدقى حجز دعوى وقف قرار عملية نقل 4 من تماثيل الكباش لميدان التحرير بجلسة ١١ أبريل المقبل مع مذكرات فى أسبوع وهى الدعوى التى أقامها المحامى والناشط الحقوقي على أيوب كانت الدعوى قد اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للآثار، ووزير الآثار والسياحة، حيث استندت إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا المادة رقم ٧ واتفاقية اليونسكو 1970، والتي تنص على وقف القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن، والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها. وذكرت الدعوى أن هذا النقل يؤثر على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتطوير ميدان التحرير، وإضافة لمسة حضارية في تصميمه من خلال نقل بعض القطع الأثرية إليه. وقررت الحكومة المصرية تطوير ميدان التحرير عبر استخدام مسلة الملك رمسيس وبناء قاعدة خرسانية يجري صبها حاليا لوضع التماثيل الأربعة في الاتجاهات الأربعة للميدان، يلي ذلك مدرج.