مجلس الدولة يلزم محافظة القاهرة بدفع 24 مليون جنيه

كتبت هدي ابراهيم بلال

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، محافظة القاهرة بتحصيل 24 مليوناً و760 الف جنيه، وتوريدها للجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، كباقي تكاليف اعمال تطوير سبعة مناطق بمنطقة حلوان. وشرحت الجمعية، النزاع طبقاً لما عرض عليها من مستندات، انه وفقا لاتفاقية المنحة المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1979 ، تم تطوير 7 مناطق عشوائية بحي حلوان التابع لمحافظة القاهرة وهي ” عزبة زين، عزبة كامل صدقي، عزبة عرب راشد، عزية غنيم البحرية، عزية غنيم القبيلة، عزبة الباجور، عزبة كفر العلو”. وتابعت أن هذه التطويرات شملت انشاء البنية التحتية وبعض مراكز التدريب والمدارس، بتكلفة بلغت 29 مليون 94 الف و 450 جنيها تم انفاقها من موارد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، على ان يتم تخصيص ما يتم تحصيلة من مقدمات واقساط من واضعي اليد في مناطق التطوير لمصلحة الجهاز حتي الوفاء بكامل قيمة التكلفة سالفة البيان. وأوضحت أنه تم توقيع بروتوكول بين محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة تلتزم بمقتضاه المحافظة ان تحصل قيمة المبالغ المستحقة من واضعي اليد بواسطة ممثليها وتوريدها الي الجهاز . وقد انتهت فترة الأداء المقررة ولم يتم تسديد سوى 15 % من قيمة ما تم انفاقه والتي قدرت بمبلغ 4 مليون و407 الف و 13 جنيهاً ومن ثم تبقي للجهاز مبلغ 24 مليوناً و760 الف جنيهاً و 549 جنيها كباقي مستحقات تطوير المناطق العشوائية