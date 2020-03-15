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مجلس الدولة يلزم الجمارك بدفع 19 مليون جنيه لقناة السويس

كتبت هدي ابراهيم بلال

إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام مصلحة الجمارك أن تؤدى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليون جنيها و 483 الفا و185 جنيها و37 قرشا قيمة، مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتي 30 يونيو 2018. وشرحت الجمعية، النزاع طبقا لما عرض عليها من مستندات، ان الهيئة العامة لميناء بوسعيد حلت محل هيئة قناة السويس في ملكية ارض ميناء غرب بورسعيد بداءا من 1 يوليو 1981، وكانت هيئة قناة السويس رخصت لمصلحة الجمارك ببورسعيد في شغل ثلاث قطع بميناء بورسعيد مقابل 1614 جنيها و500مليم.

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