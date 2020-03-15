مجلس الدولة| التظلم علي جزاءات ضباط الشرطة شرط أساسي قبل الطعن عليها ..

كتبت هدي ابراهيم بلال

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن عميد شرطة، لإلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار، بسبب تغيبه عن العمل لمدة شهر، لعدم سابقة التظلم علي القرار قبل الطعن عليه. وذكر الطعن المقام من عميد الشرطة، أنه أصيب بآلام شديدة عام ٢٠١٦ أدت إلي عدم قدرته علي الوقوف أو الحركة ، وعرض نفسه علي المستشفي والتي أوصت بالراحة لمدة شهر، وأبلغ عمله بهذه الإصابة إلا أنها رفضت اعتماد فترة غيابة طيلة الشهر كأجازة مرضية، وفوجئ بصدور قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار مع خصم أيام الغياب. وأكدت المحكمة في أسباب عدم قبول الطعن، أن قانون مجلس الدولة اشترط علي الموظف العام التظلم من القرارات النهائية التي تصدر بشأنه من السلطة التأديبية قبل إقامة الطعن لإلغائها، ورتب علي عدم التظلم من القرار عدم قبوله، ولم يقدم عميد الشرطة أي مستندات تفيد تظلمه من قرار الجزاء قبل إقامة الطعن. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن