الحرية المصري بالقليوبية: شباب الطلائع هم قاطرة المستقبل الحزبي .

القليوبية: السيد يوسف

فى إطار تمكين الشباب فى كافة الأعمال التنفيذية والسياسية ، عقد حزب الحرية المصري بأمانه محافظة القليوبية برئاسة اللواء عبدالرحمن راشد الامين العام ندوه شبابية للتوعية السياسية وترسيخ مفاهيم مبادئ العمل الحزبي السياسي بعنوان ” شباب الطلائع هم قاطرة المستقبل الحزبي السياسي ” حضرها عدد من الشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية .

جاء بحضور الدكتور أحمد إدريس امين التنظيم المركزي ، وحافظ موسي امين التنظيم بالقليوبية ، بإشراف عام مني ابو طالب امين عام شباب مركز بنها وعبدالله حارون امين بدر بنها .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور حسب الله رئيس الحزب لتفعيل النشاط الحزبي للجنه الشباب وإصدار فاعليات متعددة تهدف تمكين الشباب فى كافة النواحي ،صرح بذلك محمد بحيري امين عام لجنه الاعلام والعلاقات العامة بامانه القليوبية .

ووجة ” ادريس ” خلال الندوة بضرورة المشاركة في توعية المواطنيين بالوقاية من فيرس كورونا المستجد بتوزيع نشرات صحية للتوعية بهذا المرض الخطير مع تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للجماهير واظهار المجهودات الضخمة التي قامت بها مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية في مجابه هذا الخطر الداهم للشعب المصري .

واكد الأمين العام للمحافظة على الشباب بضرورة ممارسة الانشطة السياسية والثقافية والاجتماعيه والفنية والرياضية والتفاعل الايجابي مع الاحداث الراهنة والمناسبات الوطنية والاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة .