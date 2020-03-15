أهالى طوخ: نشكر محافظ القليوبية و التايم المصرية على استجابتهم لمشاكلنا .

السيد يوسف

إيماناً من موقع وجريدة التايم المصرية بمفهوم الصحافة الميدانية والتعاون مع المسؤول لتوصيل صوت ومشاكل المواطنين والمساهمة في حلها بشكل كبير ، قامت التايم المصرية بالاستجابة للعدد كبير من المواطنين وتوصيل مشاكلهم ، وحصدت العديد من الاستجابات والحلول من المسؤول ، مساهمه بذلك تخفيف الضغط والعبئ على كاهل المواطن فى حلول مشاكلهم .

والجدير بالذكر قامت التايم المصرية بتبني مشكله أهالى مدينه طوخ لتضررهم من اقامه حظائر لتربية وذبح الجمال داخل الكتله السكنية بالمخالفة لقانون البيئة والصحة والأمن الصناعي ، حيث شكلت تلك المشكله عبئ كبير طويل المدي على المواطنين ، حيث حاربت التايم المصرية لقرابة سنه ونصف السنة لحماية المواطنين من جراء ذلك الحظائر وضررها البالغ على المواطنين ، حيث حصدت النتائج والنجاح فى غلق جميع الحظائر ونقلها خارج الحيز العمراني بعيدا عن الكتلة السكنية تحقيقا للقانون وحماية البيئة والمواطنين.

ومن جانب آخر وجهت المواطنين الشكر لمحافظ القليوبية ” اللواء عبدالحميد الهجان ” والأجهزة المعاونه لاستجابتهم فى شكواهم وحمايتهم وغلق الحظائر لتربية وذبح الجمال ، كما وجه الأهالى الشكر ” لجريدة التايم المصرية ” على الوقوف بجانبهم وتوصيل معاناتهم إلى المسؤولين ومتابعة المشكله حتى النهاية بإيجاد حلول جزية لهم تكمن لهم العيش الكريم والأمن .