أخبار مصرعاجل

أهالى طوخ: نشكر محافظ القليوبية و التايم المصرية على استجابتهم لمشاكلنا .

أهالى طوخ: نشكر محافظ القليوبية و التايم المصرية على استجابتهم لمشاكلنا .

السيد يوسف

إيماناً من موقع وجريدة التايم المصرية بمفهوم الصحافة الميدانية والتعاون مع المسؤول لتوصيل صوت ومشاكل المواطنين والمساهمة في حلها بشكل كبير ، قامت التايم المصرية بالاستجابة للعدد كبير من المواطنين وتوصيل مشاكلهم ، وحصدت العديد من الاستجابات والحلول من المسؤول ، مساهمه بذلك تخفيف الضغط والعبئ على كاهل المواطن فى حلول مشاكلهم .

والجدير بالذكر قامت التايم المصرية بتبني مشكله أهالى مدينه طوخ لتضررهم من اقامه حظائر لتربية وذبح الجمال داخل الكتله السكنية بالمخالفة لقانون البيئة والصحة والأمن الصناعي ، حيث شكلت تلك المشكله عبئ كبير طويل المدي على المواطنين ، حيث حاربت التايم المصرية لقرابة سنه ونصف السنة لحماية المواطنين من جراء ذلك الحظائر وضررها البالغ على المواطنين ، حيث حصدت النتائج والنجاح فى غلق جميع الحظائر ونقلها خارج الحيز العمراني بعيدا عن الكتلة السكنية تحقيقا للقانون وحماية البيئة والمواطنين.

ومن جانب آخر وجهت المواطنين الشكر لمحافظ القليوبية ” اللواء عبدالحميد الهجان ” والأجهزة المعاونه لاستجابتهم فى شكواهم وحمايتهم وغلق الحظائر لتربية وذبح الجمال ، كما وجه الأهالى الشكر ” لجريدة التايم المصرية ” على الوقوف بجانبهم وتوصيل معاناتهم إلى المسؤولين ومتابعة المشكله حتى النهاية بإيجاد حلول جزية لهم تكمن لهم العيش الكريم والأمن .

Post Views: 111
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 8 ساعات
645

الحرية المصري بالقليوبية: شباب الطلائع هم قاطرة المستقبل الحزبي .

منذ يوم واحد
534

11 ابريل الحكم في نقل تمثال الكباش لميدان التحرير

منذ يوم واحد
530

مجلس الدولة يلزم محافظة القاهرة بدفع 24 مليون جنيه

منذ يوم واحد
527

مجلس الدولة| التظلم علي جزاءات ضباط الشرطة شرط أساسي قبل الطعن عليها ..

Don`t copy text!