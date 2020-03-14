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عاجل.. السيسي يوجه الحكومة بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين

عاجل.. السيسي يوجه الحكومة بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، أكد لمصراوي صباح اليوم انتظام الدراسة غدًا الأحد بجميع مدارس العاصمة، ما لم تحدث تطورات جديدة.

كما أكد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، لمصراوي، صباح اليوم، انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة غدًا الأحد حتى الآن.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه المحافظين، بتعطيل الدراسة اليوم السبت؛ بسبب استمرار موجة الطقس السيئ.

وسادت محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيئ يومي الخميس والجمعة ما خلف 20 حالة وفاة جراء الموجة السيئة، بحسب ما قال رئيس الوزراء.

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