طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يشيد في بيان رسمي بقرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين لمواجهة كورونا

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس تحرير بوتبة التايم المصرية ورئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان القرار الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الحمهورية بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بدءا من غد الأحد، يعد قرارا هاما ومؤثرا لمواجهة مخاطر فيروس كورونا

واشار طارق درويش في بيانا له مساء اليوم ان الرئيس السيسي اعتاد اتخاذ كافة القرارات المصيرية التي تستهدف انقاذ الوطن من الصعوبات التي تواجهه ولم يكن جديدا عليه تحمل المسئولية بقوة واقتدار وقت الشدائد وسبق له ان انقذ مصر من ارهاب جماعة الاخوان الارهابية و وضع كفنه علي يده عندما تصدي لمشهد الحرب الارهابية الشراسة من جانب بعض الدول الداعمة للارهاب مثل قطر وتركيا وبمعاونة جماعة الارهاب الاخوانية ونجح مع ثوار 30 يونيه في اعادة الاستقرار الي الوطن في مرحلة حرجة مرت بها مصر. والان يؤكد ان القائد هو صانع القرار السليم في الوقت المناسب.

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان قرار تعليق الدراسة يعد قرارا باعلان التحدي ضد فيروس كورونا للحفاظ علي الشعب المصري من مخاطره