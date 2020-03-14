شاهد بالصور .. غلق عدد 5 سنتر دروس خصوصية بابوزعبل تعمل بدون ترخيص وحفاظا علي صحة الطلبة

بناء علي تعليمات السيد الوزير المحافظ اللواء/ عبدالحميد الهجان والعميد/ خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة اليوم السبت

الموافق 14/3/2020 ليلا

غلق عدد 5 سنتر دروس خصوصية بابوزعبل تعمل بدون ترخيص وحفاظا علي صحة الطلبة

بحضور العميد/ شريف الهامي مأمور مركز الخانكة و طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة والرائد/ عبداللة جلال مركز الشرطة والنقيب/ محمد مباحث المركز وا/ زاهر الهواري مسؤل الامن بالادارة التعليمية وا نجاح عبدالمحسن واشرف سعد وحمادة الجندي مسؤلي الاشغالات بالمجلس والوحدة حيث تم غلق عدد 5 سنتر تعمل بدون ترخيص وكذا للحفاظ علي صحة الطلبة وجاري استكمال غلق السنترات التي تعمل بدون ترخيص علي مستوي المركز والمدينة وذلك بناءا علي المذكرة وطلب الغلق من الادارة التعليمية والصور توضح ذلك