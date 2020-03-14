” سوديك ” تستغني عن هاني سري الدين وتقيله من رئاسة الشركة

أفادت مصادر مؤكدة خبرا من العيار الثقيل عن إقالة الدكتور هاني سري الدين من منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة ” سوديك ” والتي تعتبر من أهم وأكبر الشركات العاملة في مجال العقارات بمصر والعالم وذلك اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٠ لأسباب لها علاقة بسوء إدارة الشركة .

الجدير بالذكر أن الدكتور هاني سري الدين كان أحد أهم رجال الحزب الوطني قبل ثورة يناير وأنضم لعدد من الاحزب بدأها بحزب الدستور وكان من أهم الدعامين للدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب ثم أنتقل لحزب المصريين الأحرار وبعد إنقسام المصريين الاحرار أنضم ” سري الدين ” أخيراً لحزب الوفد ويشغل فيه الآن منصب نائب رئيس الحزب ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد بعد تعهده بحل الأزمة المالية الطاحنة للحزب والجريدة .

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الشركة تعتزم عقد إجتماع الجمعية العمومية القادم يوم الإثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ لإنتخاب رئيس مجلس إدارة جديد للشركة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة سوديك شركة مصرية إمارتية لها الكثير من الاستثمارات في مصر .