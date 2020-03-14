بناء على توجيهات السيد الاستاذ الدكتور/رئيس مجلس الوزراء…… محافظ القليوبية يقرر تعطيل العمل بكافة المدارس ودور الحضانة والانشطة الرياضة بالاندية ومراكز الشباب لمدة اسبوعين

بناء على توجيهات السيد الاستاذ الدكتور/مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيورس كورونا المستجد، قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تعطيل العمل بكافة المدارس بجميع انحاء المحافظة وغلق جميع المراكز التعليمية وتعطيل العمل بجميع دور الحضانة التابعة للجمعيات الاهلية والتى تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالاضافة الى تعطيل العمل بجميع الانشطة الرياضية داخل الاندية ومراكز الشباب وذلك اعتبارا من غدا الاحد الموافق 15 مارس 2020 ولمدة اسبوعين من هذا التاريخ

مضيفا الى انه ستقوم مديريات (التربية والتعليم – التضامن الاجتماعى- الشباب والرياضة – الصحة) بإجراء كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وناشد المحافظ ابناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كاحد اهم الاجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كاجراءات احترازية.