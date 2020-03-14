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اعلام القليوبية.. ملاحقة مراكز الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا

اعلام القليوبية.. ملاحقة مراكز الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا

طالب الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية من الاجهزة الامنية ملاحقة مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة القليوبية من خلال توجيه حملات مكبرة لاستهداف تلك المراكز خلال الأيام المقبلة، لا سيما بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في الجامعات والمدارس.
وتهدف هذه الإجراءات لمنع وجود تجمعات كبيرة من الطلاب، في ظل الظروف والإجراءات المتبعة للوقاية من خطر انتشار الفيروسات والأمراض، لا سيما فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على طلابنا من أي خطر.

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