ترمب يعلن حالة الطورئ في الولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا

كتبت منى توفيق

اعلن الرئيس اﻷمريكي دونالد ترمب رسميا حالة الطورئ الوطنية للحصول على 50 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لﻷعلان عن خطة الطورئ الوطنية لمواجهة فيروس كورونا

وشيد ترمب على ما قامت به الصين من خطوات حاسمة ﻹنقاذ حياة الكثيرين من فيروس كورونا وقال بناء على نصائح الخبراء كنت اعلنت عن تعليق دخول الوافدين من اوروبا ومن سيعود سيخضع للعزل والفحص واضاف حققنا تقدما هائلا في مواجهة فيروس كورونا بالمقارنه مع دول اخرى عبر غلق الحدود وتخصص اﻷموال لافتنا ان اعلان حالة الطورئ سيخول لنا استعمال بلايين الدولارات لغايات تتعلق بمكافحة الفيروس منوها ان اﻷعلان الذي اصدرة اليوم سيعطي صلاحيات واسعة لوزير الصحة ستذلل كل العقبات التي تفيد قدرة الطواقم الطبية لتوفير الرعاية للمرضى وستسخر كل الموارد مؤكدا خطتنا تتضمن اعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد اﻷجهزة ﻹزاحة بعض المواد القانونية بهدف اخذ قرارات .