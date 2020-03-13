انتفاضة أهالى قرية الشقر لمواجهة التحديات ومياه الأمطار ولا عزاء للمسؤولين بكفر شكر .

انتفاضة أهالى قرية الشقر لمواجهة التحديات ومياه الأمطار والا عزاء لمسؤولين كفر شكر .

القليوبية: السيد يوسف

سطرت أهالى قرية الشقر التابعة لمركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية ملحمة من البطوله دون انتظار جهود الأجهزة التنفيذية المحلية بمركز ومدينة كفرشكر فى مواجهة التحديات ومياه الأمطار الغزيرة التى أوقفت السير الأمن للمواطنين بالقري .

قال مجدي خليل رئيس جمعية ثمار الخير بقرية الشقر فى ظل عدم وجود مسؤولين تهتم بمشاكل الناس والعمل على ازاله التراكمات لمياة الأمطار ، شكلت شباب القرية فرق متعددة للقيام بازاله تراكمات مياة الامطار التى غزت شوارع القرية ، وهذا حفاظا على ارواح كبار السن والأطفال وتحقيق السير الأمن للمواطنين أمامهم .

أكد “خليل ” على التكاتف لكل شباب ورجال القرية دون انتظار حل من الأجهزة التنفيذية المحلية القروية ، قائلا نفتقد الكثير من الخدمات ونعيش حاله كبري من التردي للخدمات ، والمسؤولين ودن من طين وودن من عجين ، مشيراً إلى قررنا الاعتماد على أنفسنا فى مواجهه الكوارث التى تواجهها القرية ، حيث نفتقر وجود مسؤولين حقيقيين .

وطالبا مجدي ” محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بضرورة النظر إلى القري الأكثر فقرا للخدمات وتخاذل وتكاسل المسؤولين كونها بعيدة عن انظاركم .