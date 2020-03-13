الشرطة تشارك سيمفونية مواجهة الازمات

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

تضافرت كافة الجهود وتقابلت عند حد الصالح العام و مواجهة تحديات الازمات تلك الصورة التي رسمتها الاجهزة المعنية بداية من هيئة الارصاد و مجلس الوزراء الي قرارات المحافظين و جهود العاملين ..كلا في مكانه ادي ما عليه ببراعة واقتدار و نسج الجميع خيوط النجاح .

لكن ما لفت انتباهي ان الشرطة المصرية شاركت المواطنين في مناهضة الازمة والتصدي للسيول والامطار وبدي ذلك جاليا عندما شاهدت لواء شرطة يقف وسط المياه ويعطي توجيهاته وتتحرك سيارات الشرطة لانقاذ الناس ومساعدتهم .

حقيقة سيطرت علي حالة من السعادة لتوحد الجهود و التقائها عند نقطة الوحدة والتضامن لمواجهة الكوارث او الازمات الطارئه وايقتن بلا شك ان هذا الوطن يستطيع ان ينجز ويحقق ما يريد ..ولما لا ..وسبق ان تعاون الشعب مع الجيش والشرطة لمواجهة الارهاب الاسود والقضاء علي جماعة الاخوان الارهابية وحاليا ترتبط الجهود لمواجهة فيروس كرونا ..وكلا من كرونا و الاخوان الارهابية فيروسات ارادت ان تنال من الوطن وسلامته ..

واستطيع ان اقول ان هذا الشعب لا يعرف المستحيل و لا يعرف الهزيمة او الانكسار واننا نسير علي طريق تحقيق الانجازات وتحدي الصعاب و القفز فوق كل المشاكل و الازمات .

تحية لوزير الداخلية الذي اعطي توجيهاته بالتضامن وحمل لواء الامانة لتذليل العقبات والسيطرة علي الشارع المصري بكفاءة واقتدار وتحية اخري للجيش الذي سخر كل الامكانيات للخروج من الازمة بسرعة رهيبة و تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه الحكومة الي اتخاذ القرارات الفعلية .