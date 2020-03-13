محافظات

إيران تسجل 1289 إصابة و 85 حالة وفاة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا

كتبت منى توفيق

اكدت وزارة الصحة اﻹيرانية كيانوش جهانيوز في تصريح صحفي اليوم الجمعة تسجيل 1289 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 85 حالة وفاة خلل 24 ساعة مساء الخميس ليصل عدد الوفيات الى 514 اليوم واضاف تم لحد اﻵن شفاء 3528 شخصا مبينا ان العاصمة طهران في صدارة المدن تفشي بفيروس كورونا

وفي سياق متصل اعلن رئيس هيئة اﻹركان اﻹيرانية لجان خاصة ستقوم بتنظيم اخلاء المراكز التجارية والشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتعد إيران وحدة من اكثر الدول التي سجلت فيها حالات وفاة بسبب فيروس خارج الصين التي بدأمنها إنتشار الفيروس في ديسمبر الماضي.

Post Views: 41

مقالات ذات صلة

منذ 6 أيام
582

اللواء هشام آمنة : 27462 مواطن تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

منذ 6 أيام
571

محافظ البحيرة دعم وتطوير المنظومة الطبية على ارض المحافظة توريد أجهزة طبية حديثة وماكينات غسيل كلوى وأسرة للمرضى بمستشفيات المحافظة

منذ أسبوع واحد
571

محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد المقام على مساحة 12 ألف متر وبتكلفة إجمالية نصف مليار جنيه

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لتطهير الطريق دائري من الإشغالات والمخالفات المرورية
منذ أسبوعين
813

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لتطهير الطريق دائري من الإشغالات والمخالفات المرورية

Don`t copy text!