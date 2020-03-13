إيران تسجل 1289 إصابة و 85 حالة وفاة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا

كتبت منى توفيق

اكدت وزارة الصحة اﻹيرانية كيانوش جهانيوز في تصريح صحفي اليوم الجمعة تسجيل 1289 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 85 حالة وفاة خلل 24 ساعة مساء الخميس ليصل عدد الوفيات الى 514 اليوم واضاف تم لحد اﻵن شفاء 3528 شخصا مبينا ان العاصمة طهران في صدارة المدن تفشي بفيروس كورونا

وفي سياق متصل اعلن رئيس هيئة اﻹركان اﻹيرانية لجان خاصة ستقوم بتنظيم اخلاء المراكز التجارية والشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتعد إيران وحدة من اكثر الدول التي سجلت فيها حالات وفاة بسبب فيروس خارج الصين التي بدأمنها إنتشار الفيروس في ديسمبر الماضي.