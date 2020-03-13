أكذوبة الجهاز التنفيذي المحلي بكفر شكر على الهجان وريان .

القليوبية: السيد يوسف

فى إطار الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية برئاسة اللواء عبدالحميد الهجان ونواب المحافظ والسكرتير العام فى مواجهه الأمطار والكوارث بمختلف المناطق على مستوى المحافظة ، الا وهناك مسؤولين تنفيذيين بمجالس المدن تخادع وتوهم القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة بازاله والتعامل مع مياة الامطار ، والحقيقة ( كله تمام يا فندم ) ويبقي الوضع كما هو علية .

اشتكي العديد من أهالى ومواطنين مركز ومدينة كفرشكر من جراء هطول الأمطار الغزيرة وتخاذل وتكاسل مجلس مدينة كفرشكر من التعامل الجزري وتحقيق السير الأمن للمواطنين ، والاكتفاء بازاله والتعامل مع مياة الامطار فى أماكن السير والزيارات القيادات التنفيذية الكبري فقط .

قال محمد ياسين محام ، نعانى من تردي الخدمات وغرق الشوارع الداخلية للمدينه ونطالب المسؤولين بالتدخل للحفاظ على السير الأمن لكبار السن والأطفال ، ولكن المسؤول يسمع ويري وعامل نفسة من بنها .

وقال اشرف جمال مدرس زهقنا من كتر الاتصال بالمسؤول ولكن محدش بيعبرنا ، باتت الشوارع الداخلية للمدينه فيها تراكمات مياة امطار ولن نجد مسؤول ، بالإضافة إلى الشوارع التى لم تكتمل برصف الانترولوك والذي أصبحت عجينة طرية تحت أقدام المواطنين .

قال رمضان سعد ، نجد المحافظ الجديد اللواء عبدالحميد الهجان يمكث فى الشارع لمنتصف الليل يعمل على ازاله التراكمات حفاظاً على سلامة المواطنين وتحقيق السير الأمن ، ومن جانب آخر نري رؤوساء مدن تتكاسل وتتخاذل فى أداء الواجب وتكتفي بمعلومات مغلوطة تبثها للقيادات التنفيذية .

والجدير بالذكر اشتكي سكان منطقة خلف مستشفى كفرشكر المركزي من خال تردي الأوضاع والخدمات لنائبة المحافظ الدكتورة إيمان ريان والذي أعطت تعليماتها إلى القائم بأعمال نائب ورئيس مجلس مدينة كفرشكر مصلحي هدية ، بضرورة التعامل مع الشكوى ، الا وأنه خدع النائبة وغرفة عمليات المحافظة ب ( كله تمام يا فندم ) والحقيقة يبقي الوضع كما هو علية دون النظر للمنطقة من أساس .

وعلى صعيد آخر تراكمت مياه الأمطار بشارع جمال عبد الناصر والذي يعد الشارع الرئيسي للمدينه والذي أظهرت حقيقة المسؤولين بكفر شكر .

وطالب المواطنين محافظ الإقليم ونواب المحافظ والسكرتير العام بضرورة اتخاذ الحيطة من التقارير والمعلومات التى يتلقونها من رؤوساء مدن محافظة القليوبية ومحاسبة المقصرين ، والعمل على ازاله التراكمات حفاظاً على سلامة المواطنين وتحقيق السير الأمن للمواطنين.