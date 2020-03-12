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غرفة عمليات بحزب مستقبل وطن ببنها لحل مشاكل المواطنين نتيجة هطول الأمطار

غرفة عمليات بحزب مستقبل وطن ببنها لحل مشاكل المواطنين نتيجة هطول الأمطار

نظرا لما تمر به البلاد من طقس سيء واستمرار هطول الأمطار على مدينة بنها قررت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة بنها برئاسة الأستاذ سامى عبد الوهاب أمين الحزب انشاء غرفة عمليات بمقر الحزب بمدينة بنها لتلقى أى مشكلة بشوارع بنها نتيجة تراكم المياة والعمل على المساعدة لشفط المياة أو حل اى مشكله بالكهرباء وذلك بالتواصل الفورى مع المسؤولين بمدينة بنها

واكد عبد الوهاب على انة يتم تلقى المشاكل من المواطنين بالحضور لمقر الحزب بمدينة بنها أمام الاستاد بجوار مسجد أبو قمر أو الاتصال على هذا الرقم 01223750844

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