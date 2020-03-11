منظمة الصحة العالمية تصف فيروس كورونا بالوباء العالمي

كتبت منى توفيق

اعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من إنتشار فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي حيت اعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس اوهانوم اليوم الاربعاء ان عدد مصابي بفيروس كورونا وصل لمستوى الوباء العالمي مؤكدا ان عدد الحالات خارج الصين زاد 13 ضعفا خلال اﻷسبوعين الماضيين

ومن جهته قال مدير التنفيذي لبرنامج الطورئ الصحة مايك رايان ان استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس مضيفا ان دولا اخرى ستكون في نفس وضع ايطاليا وإيران حيث يشهد هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس متابعا ان الفيروس اصاب حتى الساعات الماضية اكثر من 118000 حول العالم في 115 دولة واقليم توفى منهم اكثر 4291 اغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وايطاليا .