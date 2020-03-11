اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة.. – التأهب ورفع درجة الإستعداد القصوي لمجابهة حالة الطقس المتوقعه والغير مسبوقة التي ستشهدها المحافظه خلال الفترة القادمة

اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة..

– التأهب ورفع درجة الإستعداد القصوي لمجابهة حالة الطقس المتوقعه والغير مسبوقة التي ستشهدها المحافظه خلال الفترة القادمة

كتب سعيد شتا

– إنتشار جميع المعدات والأطقم والإنعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية وتقسيم المحافظة إلي ٣ قطاعات للمتابعه والتدخل الفوري أولا بأول

– تعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات وأجازة رسمية لكافة الجهات الحكومية و القطاع الخاص والعام وفقا لقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء مع وقف الاجازات للجهات المعنية بإدارة الأزمة والمرافق الخدمية.

البحيرة :سعيد شتا

شدد هشام آمنه – محافظ البحيرة علي إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعه لمتابعه حالة الطقس السيئ و عدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة من رياح وسقوط أمطار كثيفة خلال الفترة القادمة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 11/3 والتي تستمر حتى يوم السبت 14/3/2020 وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل مع الانعقاد الدائم أيضا لغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات و كافة الجهات المعنية لتلقى كافة البلاغات والتدخل الفوري لحل اي مشكلة تطرأ أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية.

وأوضح المحافظ أنه وفقا للتنبؤات فمن المتوقع أن تشهد المحافظة حاله غير مسبوقه من الطقس السئ والأمطار الغزيرة لم تشهدها المحافظة من قبل مهيبا بجميع المواطنين بالإلتزام بمنازلهم خلال تلك الموجة

مؤكدا إلتزام المحافظة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة غدا ومنح جميع العاملين بالجهات الحكومية والخاصة والعامة أجازة أيضا يستثني منها الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والقطاعات الخدمية كإجراء احترازي لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن تلك الموجة والحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء/ المحافظ لإجتماع طارئ وموسع مع كافة الجهات المعنية من رؤساء المدن ومديري المديريات والأمن والمرور ورؤساء الشركات ومسئولي المرافق بحضور د /نهال بلبع – نائب المحافظ وم/ حازم الأشموني- السكرتير العام واللواء/ محمد شوقي بدر السكرتير المساعد والعقيد/ محمد شرف – المستشار العسكري والعميد/ عادل كمال – مدير مرور البحيرة

حيث استعرض اللواء /المحافظ تقارير وخرائط المتابعة الخاصة الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بحالة عدم استقرار الطقس خلال الفترة القادمة من 12 وحتي 14 مارس 2020

مشددا علي التواجد المستمر لكافة الجهات المعنية بالشوارع وبالمناطق المحددة للحد من الآثار الناجمة عن تلك الموجة والتي يتوقع خبراء الأرصاد أنها قد تتجاوز 4 أضعاف أي مرة سابقة

مشيرا الي إتخاذ كافة الاحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الإستعداد القصوي وخاصة بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري وكافة الجهات المعنية

وشدد اللواء/ المحافظ خلال الإجتماع علي الإلتزام بكافة التعليمات الآتيه:-

– فتح جميع مراكز العمليات وانعقادها علي مدار ٢٤ ساعة مع تقسيم المحافظة الي ٣ قطاعات (قطاع أوسط وقطاع جنوبي وقطاع شمالي) بإشراف لكل قطاع من الدكتوره نائب المحافظ و السكرتير العام و السكرتير المساعد وتحت الإشراف المباشر للسيد اللواء /المحافظ

– إستنفار الدفاع الشعبي بنسبة ١٠٠% للقيام بمهام المساعدة للوحدات المحلية في إخلاء المناطق المنخفضة وأي منطقة منكوبة وسرعة تسكين المواطنين الذين سيتم إخلاءهم فى حال وجود مناطق منكوبة لا قدر الله بمناطق الإغاثة المحددة وتكثيف مهام التوعية والإنقاذ من خلال مجموعات لمساعدة الحماية المدنية وإدارة الأزمات مع قيام التضامن الإجتماعي بتجهيز كافة الإمكانيات الخاصة بالإغاثة من أسرة وبطاطين وتوفيرها بالأماكن المحددة لسرعة إغاثة أي منطقة مع تأهب مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة لتخصيص مراكز الشباب والاستراحات بهما كأماكن للإغاثة في حالة إخلاء اي منطقة تتعرض لأزمة طارئة

– قيام شركة المياه بقطع المياه علي الفور في حالة سقوط أمطار غزيرة لتخفيف الضغوط علي شبكات الصرف ومحطات الرفع

– قيام الوحدات المحلية بتجهيز عددا من شكائر الرمال لتوجيه مسارات المياه بعيدا عن الأماكن السكنية في حالة الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة

– غلق أي سنتر للدروس الخصوصية وتشمعيه علي الفور

– قيام الري بتخفيض منسوب المياه علي الرياح البحيري والناصري وبترعة المحمودية وجميع الترع الفرعية وعددها 781 ترعة بنطاق المحافظة وكذا المصارف وعددها 620 مصرف حتي يتسني صرف كمية الأمطار المتوقعة عليها مع تشغيل جميع محطات الرفع بطاقتها القصوي والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها

-التأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع او المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف

– قيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها

– الاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع علي مدار الساعة

– التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية لجميع الشركات العاملة علي أرض المحافظة بتوفير كافة المعدات الخاصة بها للعمل جنبا إلى جنب مع معدات المحافظة للحد من الآثار الناجمة والمحتملة

– التنبيه علي المواطنين من خلال كافة الوسائل المتاحة من وسائل تواصل إجتماعي والإعلام والتوعية بالمساجد والكنائس بعدم التواجد بالمناطق المنخفضة وعدم الخروج من المنازل خلال تلك الموجة إلا للضرورة القصوي وعدم التواجد بجوار الأشجار والمباني القديمة والاسوار وأعمدة الإنارة مع التوعية بفصل الوصلات المخالفة بالمنازل خلال الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة

– قيام مديرية التموين بتوفير كافة ا