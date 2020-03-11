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الحرس الثوري الإيراني يعلن إغتيال 5 من عناصره بفيروس كورونا

كشف  الحرس الثوري الإيراني، وفاة 5 من عناصره جراء الإصابة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

 

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن النائب السابق في الدائرة السياسية في الحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري توفي صباح اليوم في مشفى “بقية الله” في طهران بعد أيام من إصابته بكورونا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” إلى 354 شخصا، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد المصابين جراء فيروس كورونا إلى 9000 شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة، مشيرة إلى أن 2959 شخصًا

 

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