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مباحث القناطر تلقي القبض علي عاطل وبحوزته الهيروين داخل تاكس بجوار الطريق الدائري

كتب طارق درويش 

القت مباحث القناطر الخيرية الفبض علي عاطل داخل تاكسي وبحوزته  كمية من بودرة الهيروين قبل توزيعها علي المدمنين والمتعاطيين بمنطقة بحوار الطريق الدائري .

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي مدير امن القليوبية بقيام عاطل بالتردد علي منطقة بجوار الطريق الدائري في اتجاه طلعة شبرا الخيمة لتوزيع مواد الكيف علي المتعاطيين والمدمنين .

علي الفور امر بسرعة القبض علي العاطل وتقديمة لمحاكمة عاجلة .و غي كمين قادة المقدم اسامه مشهور رئيس مباحث القناطر ومعاونوه و عدد من المخبرين السريين المتواجدين بالمنطقة وباشراف واللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية تم القبض علي العاطل داحل تاكسي وبتفيشه عثر علي كيس بداخله كمية من الهيروين.

احيل المتهم للنيابة والتي امرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيق

 

 

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