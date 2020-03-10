سقوط عضو مجلس نواب في قضية رشوة التفاصيل في الخير

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فجر أمس من، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة “نكست هوم”.

وكشفت هيئة الرقابة أنّ المتهم طلب الرشوة ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسؤولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته نحو 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة في المقطم.

وألقت الهيئة في وقت سابق، القبض على عدد من مسؤولي حي المقطم، بينهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة في ذات القضية.