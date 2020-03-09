هام وعاجل ..انباء عن انخفاض أسعار البنزين في هذا الموعد

مع اقتراب انعقاد لجنة تسعير المحروقات في مصر نهاية مارس الجاري، توقع خبراء أن يتم تخفيض أسعار المحروقات بنحو 10% خلال الفترة المقبلة بداية أبريل ولمدة 3 أشهر، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالمياً لأدنى مستوى منذ فبراير 2016.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 30% في تعاملات الأثتين بعد فشل أوبك في إبرام اتفاق مع حلفائها فيما يتعلق بخفض الإنتاج، لتنخفض العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 28.7% إلى 32.27 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 31% إلى 28.50 دولار للبرميل.

وكانت الحكومة المصرية، قررت ربط أسعار الوقود محليا بسعره في السوق العالمي، على أن يتم التسعير التلقائي كل 3 أشهر بناءا على التغيرات.

وتوقعت رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار “فاروس”، تراجع أسعار الوقود في السوق المحلي خلال قرار لجنة التسعير المقررة في نهاية مارس الجاري، بنحو 10%.

وأرجعت رضوى السيوفي، في اتصال هاتفي مع “مباشر”، أن التراجع في سعر الوقود محلياً سيتم حال استمرار أسعار النفط في السوق العالمي عند هذه الوتيرة ومستويات الـ 30 دولارا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 31.03% إلى 28.50 دولار للبرميل ، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016، كذلك يعد تراجع خام غرب تكساس الوسيط في وتيرة لأسوأ مستوياته منذ يناير 1991 خلال حرب الخليج، وثاني أسوأ يوم له على الاطلاق.

وأكدت رضوى السيوفي، أن هناك عوامل آخرى تأثر في قرار لجنة تسعير الوقود في السوق المحلي، منها متوسط سعر الدولار، إضافة لتوقيت الشراء وتوقيع عقود التحوط.

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، كما قررت الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن.

ومن جانبه، قال وزير البترول الأسبق، إن ترجع أسعار النفط عالميا لها تأثيران أحدهم إيجابي للدولة المستهلكة والأخر سلبي، موضحا أن الإيجابي هو أن كل دولار خفض في سعر برميل النفط يساهم في توفير نحو 3 مليارات جن

وأكد أسامة كمال، في اتصال هاتفي مع “مباشر”، أن التاثير السلبي لهبوط النفط يتمثل في تداعيات تراجع أسعار النفط عالميا والتي تحدث وتيرة تباطؤ في معدلات الكشف والتنقيب خاصة مع تراجع شركات التنقيب العالمية وعلى رأسها إيني.

وعن توقعات خفض أسعار الوقود خلال لجنة التسعير المقبلة، قال “كمال”، الوضع حالياً مختلف خاصة في ظل الأزمات التى تضرب البلاد وتأثيرها على الخزينة العامة منها ظهور فيروس كورونا وتأثيرها على السياحة، مشيرا إلى أن هناك في الفترة الحالية أولويات من خفض سعر الوقود هو الابقاء عليها، مع توجيه قيمة الوفر من انخفاض الأسعار لدعم الصحة والسياحة والقطاعات الخدمية.

ومن جهته، قال وكيل أول بوزارة البترول الأسبق شامل حمدي، إنه سيتم تخفيض أسعار المحروقات في السوق المصري بواقع 10% مقارنة بالربيعن السابقين، موضحا أنه خلال الفترة الماضية كان متوسط سعر البرميل حوالي 60 دولارا.

وأكد شامل حمدي، في االاثنين، أنه حال استمرار الأسعار على نفس الوتيرة فسيبلا محال تخفيض سعر المحروقات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل متوسط سعر برميل النفط بنهاية الشهر إلى 50 دولار.