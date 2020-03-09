قومى المرأة بالبحيرة ينظم مهرجان بعنوان ( مصر…أرض المحبة والسلام ) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة وفى اطار احتفالات محافظة البحيرة باليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8/3/2020م

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة مهرجان بعنوان ( مصر… أرض المحبة والسلام ) بقريه الحجناية بمركز دمنهور وذلك بحضور ا/ ايزيس محمود – مدير عام التدريب بالمجلس القومي للمرأة وأعضاء الأمانة العامة بالمجلس وواعظه من الاوقاف وراهبه من الكنيسة وبحضور أكثر من 300 مشارك من السيدات والفتيات والأطفال من أهالي قرية الحجنايه والقري المجاوره

حيث تضمن المهرجان عدة فقرات تحث الأهالي على المحبة والسلام بين جميع اطياف المجتمع وتوعيتهم بمدى تأثير العادات والتقاليد السيئة على الزواج المبكر واضراره على الفتاة والتأكيد على عقوبة ختان الإناث للوالدين وللطبيب

كما تضمنت الاحتفالية عرض مسرحية تفاعلية بعنوان ” لا لزواج القاصرات ” كصوره من صور أشكال العنف المختلفة ضد المرأة وكيفية مواجهتها كما تم عرض فقره الاراجوز للأطفال الذى تحدث عن قيم المحبة والسلام ثم فقره التنورة لزرع المحبة فى قلوب الاطفال واغاني وطنيه حثت على روح المواطنة وحب الوطن وفقرة المحاكاة وتفاعل رائع مع الحضور ورسم علي أوجه الاطفال

وصرحت م / زكيه رشاد – مقرره فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة أن مثل تلك الفعاليات تعمل على توطيد أواصر التعاون الذي يسوده المحبة والسلام بين أبناء المجتمع الواحد وتكرارها يؤكد تماسك المجتمع المصري ، مؤكدة أن الحملة تستهدف اعادة إحياء قيم المحبة والسلام بين مواطني محافظة البحيرة ومناهضة العنف وأشكاله المختلفة من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة التفاعلية