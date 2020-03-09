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عاجل.. الصحة العالمية تحث الدول التي انتشر بها فيروس كورونا بوقف الدراسة

الصحة العالمية تحث الدول التي انتشر بها فيروس كورونا بوقف الدراسة

حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، الدول التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد على وقف المدارس وتعليق الفعاليات، قائلة: “إن الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك دولاً لا تعلن عن إصابات كورونا المتحور، على أراضيها، لافتة إلى أنها تواصل تقديم الدعم للدول التي تعاني من انتشار الفيروس.

وأعلنت المنظمة، أن 70% من المصابين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في الصين تماثلوا للشفاء، حسبما ذكرت “سكاي نيوز” عربية.

وحذرت المنظمة الدولية المعنية بالصحة، من خطر الوباء، جراء فيروس كورون الجديد، مؤكدة أنه بات حقيقًا.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 110 آلاف حالة في 100 بلد ومنطقة، بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس الساعة 10:45 (بتوقيت غرينتش) الاثنين.

وسجّلت الصين 22 وفاة جديدة بكورونا المستجد الاثنين، في حين أنّ العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في يناير.

ومع حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، وبينها 21 في مقاطعة هوباي، يرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 3119.

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