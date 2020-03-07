محافظ البحيرة دعم وتطوير المنظومة الطبية على ارض المحافظة

توريد أجهزة طبية حديثة وماكينات غسيل كلوى وأسرة للمرضى بمستشفيات المحافظة

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة على ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية وذلك من خلال المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والاجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها

مشيراً الى انه قد تم خلال الشهر الماضى توريد أجهزة جديدة للمستشفيات ومنها :-

• إدخال جهاز جديد لعمليات الكتاركت بالموجات الفوق صوتية لمستشفى الرمد وهو أحدث إصدار لهذه الأجهزة عالميا

• تزويد مستشفى الصدر بجهاز سونار جديد لقسم المناظير و جهاز قياس وظائف التنفس لعيادة صحة الرئة و جهاز رسم قلب لقسم الطوارئ

• تزويد مستشفى الدلنجات المركزى بعدد ( 2 سرير عناية مركزة – جهاز موجات فوق صوتيه – جهاز كيمياء دم – جهاز تخدير – 9 ماكينات غسيل كلوى – ميكروسكوب معمل – جهاز صدمات – جهاز كى جراحي)

•وصول 7 ماكينات فى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو المطامير المركزي

وصول عدد 6 ماكينات غسيل كلوى من الوزارة لمستشفى حوش عيسى

• تزويد مستشفى رشيد بعدد 20 سرير لقسم الأطفال الجديد و عدد (1) جهاز رسم قلب للقسم و عدد (7) تروللى نقل مريض

-تزويد قسم عمليات العظام بالمستشفى ببعض المستلزمات : عدد (1) جهاز سيى ار فوجى فيلم و عدد (2) كاسيت و عدد (1) دريل للعظام و عدد (2) علبة أفلام و عدد (1) طابعة بلاستيك

• تزويد مستشفى الرحمانية ب 4 أسرة عناية و محطة تمريضية

كما اشار د / يسرى بيومى – وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الى دور المشاركة المجتمعية بالمستشفيات حيث تم :-

• تزويد عدد 2 كرسى متحرك لمستشفى حميات دمنهور

• وصل و تركيب عدد 2 ماكينة غسيل كلوى لمستشفى حميات كفر الدوار

• تزويد مستشفى إدكو بعدد 30 سرير لوحدة الكلى و 3 أسرة ولادة .

