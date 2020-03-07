مائل للحرارة نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات الأرصاد على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:

القاهرة الكبرى:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية:

يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد:

يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.