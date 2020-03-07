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مائل للحرارة نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

مائل للحرارة نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات الأرصاد على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:

القاهرة الكبرى:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية:
يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:
يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد:
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد:
يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

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