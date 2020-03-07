مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء لإعلان خطط مواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده بمقر وزارة الصحة والسكان اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، حول أخر مستجدات انتشار فيروس كورونا واستعراض تفاصيل استعدادات الوزارات لمواجهة الفيروس، تقرر عقده بمقر مجلس الوزراء بدلًا من عقده بديوان وزارة الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار في نفس الموعد.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان، قالت: إن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم اكتشافها الجمعة حاملة للفيروس، من دون أي أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، لمصريين يعملون على الباخرة، وتم تحويلهم إلى المستشفى المخصص للعزل.

وأشارت إلى أن باقي الحالات المخالطة تم إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا (فترة حضانة المرض)، حيث يتم متابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.