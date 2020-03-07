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ذعر فى امريكا بعد انتشار مرض كورونا

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الجمعة، إصابة 21 شخصا من ركاب السفينة السياحية “غراند برنسيس” بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ خطط حقيقية لحجر السفينة.
وقال بنس في مؤتمر صحفي: “السفينة السياحية غراند برنسيس الراسية قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا منذ ليلة الأربعاء، أظهرت التحاليل إصابة 21 شخصًا بفيروس كورونا”. مؤكداً أن صحة الأميركين وسلامتهم في أول أولوياتنا”.
وأشار بنس إلى أنه سيتم توزيع “المزيد من معدات الكشف عن الفيروس” في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة مؤكدا أن “خطر فيروس كورونا للأمريكيين لا يزال منخفضًا، ونحن بصدد تطوير اختبارات للكشف عن الفيروس”.
وكالات
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