حوادث

انتحار  طالبة بعد تعرضها لواقعة كارثية أعلى «كوبري مُشاة» فى القليوبية

انتحار  طالبة بعد تعرضها لواقعة كارثية أعلى «كوبري مُشاة» فى القليوبية

شهدت منطقة كوبري مشاة علون بمدينة  بطوخ،  بمحافظة القليوبية حالة من الفزع والذعر بين الأهالي إثر سقوط طالبة من أعلى الكوبري ولفظت أنفاسها الأخير في الحال.

تلقى العميد فوزي عبدربه مأمور  مركز شرطة طوخ، إشارة من مستشفى بنها الجامعي، تفيد وصول «ا.ا» 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

بالانتقال والفحص، تبيّن أن الطالبة سقطت من أعلى كوبري المشاة وتوفيت حال وصولها المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات وكشفت ملابسات الواقعة.

 

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