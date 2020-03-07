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امانة التثقيف بالحرية المصري تعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة العمل بالقليوبية

امانة التثقيف بالحرية المصري تعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة العمل بالقليوبية

امل مصطفى

صرح اللواء عبد الرحمن راشد أمين حزب الحرية المصرى بمحافظة القليوبية ، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب بضرورة الاهتمام بتنشيط أمانات التدريب والتثقيف علي مستوي المحافظة، فقد قامت أمانة التدريب والتثقيف تحت اشراف الأستاذ عصام عياد المشرف العام على الأمانة بعقد اجتماع لأمناء التدريب والتثقيف بالمراكز والأقسام بمقر الحزب ببنها

وأكد راشد، انه تم عقد الاجتماع في حضور أمناء التدريب والتثقيف والتنظيم والاتصال السياسى والإعلام حيث تم عرض الأنشطة التدريبية التثقيفية التى تمت خلال الفترة السابقة وعرض المقترحات وخطة العمل فى المرحلة القادمة

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