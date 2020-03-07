اللواء هشام آمنة :

27462 مواطن تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

البحيرة : سعيد شتا

صرح اللواء / هشام آمنة -محافظ البحيرة إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 27462 مواطن علي إجمالي مساحة قدرت ب 8 مليون و 175 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 10 مليون و 94 ألف جنيه.

وأكد اللواء / هشام آمنه علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب

كما أشارت م / منال عبد المنعم – مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات .