اسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طربلس

كتبت منى توفيق

اعلنت شعبة اﻹعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر تويتر اسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طربلس موضحا بأن اصوات قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات التركية التي تم استهدافها من قبل الجيش الوطني الليبي مؤكدا استهداف طائرة المسيرة التركية التي اقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية ودمرتها بالكامل بعد ان حاولت استهداف مواقع تمركز الوحدات العسكرية المسلحة جنوب العاصمة واضاف ان وحدات الجيش الوطني جاهزته للتعامل مع أي تهديد امني يعرض امن البلاد وسلامة قواتنا للخطر وعتبر ان هذه من اﻷعمال العدائية اﻹرهابية التركية

وتقدم تركيا دعما عسكريا للمليشيات المرتبطة بحكومة السراج سواء بإرسال اسلحة او مرتزقة من سوريا او مستشارين عسكريين وتعد الطائرة التركية اهم اﻷسلحة التي تستخدمها مليشيات طربلس في معاركها ضد قوات الجيش الوطني

والجدير بالذكر ان الجيش الوطني الليبي قد اسقط في فبراير الماضي 6 طائرات مسيرة تركية خرجت دفعة واحدة من الشق العسكري لمطار معيتيقة لﻹغارة على تمركزات قواته في جنوب طربلس