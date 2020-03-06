مباحث اول شبرا الخيمة تواصل البحث عن شقي ارتدي قناع لسرقة محل

كتبت بسنت طارق

تواصل مباحث اول شبر الخيمة جهودها للقبض علي مسجل قام بكسر ابواب احد المحلات وسرق مبلغ مالي من داخله بعد تحطيم كاميرات التصوير .

كان اللواء جمال المرشدي مدير امن القليوبية قد تلقي بلاغا من مرضي محمد السيد صاحب محل بمنطقة عزبة عثمان يتهم فيه مسجل شقي بكسر ابواب المحل وسرقه مبلغ مالي من داخله وذلك بعد ان حطم كاميرات التصوير المعدة للكشف عن تلك الجرائم .

علي الفور اعطي تعليماته بسرعة القبض علي المتهم وتقديمه للعدالة

وبعرض البلاغ علي احمد عصر رئيس مباحث اول شبرا الخيمة تعهد بالقبض علي الشقي و تقديمه للنيابة للتصدي للجريمة التي ارتكبها في حق المجني عليه .

وكشفت التحريات الاولية ان الشقي يدعي عيسي عبد الكريم عيسي 34 سنة ارتدي قناع اثناء ارتكابه الواقعة حتي لايتم كشفه و انه سبق ان تعدي علي المجني عليه لارغامه علي ترك المحل المؤجر من والده