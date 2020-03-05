محافظ القليوبية يستجيب لنداء المواطنين بطوخ بإزالة وغلق حظائر الجمال .

السيد يوسف

نشرت التايم المصرية استغاثة أهالى شارع الاجهوري بمدينه طوخ للمسؤولين يتضررون من وجود حظيرة لتربية وذبح الجمال بنهر الطريق العام أمام منازلهم دون مراعاه صحة وسلامه المواطنين ، كما أبدوا مخاوفهم من انتشار الأمراض الفيروسية الخطيرة تنتشر بين الأطفال نتيجة عدم وجود نظافة شامله لأماكن تجمع تلك الجمال بنهر الطريق العام وأمام منازلهم .

وعلى الفور استجاب محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان وأمر بتشكيل لجنة مشتركة من الصحة والطب البيطري جهاز حماية البيئة والجهاز التنفيذي المحلي لمدينة طوخ و امن القليوبية لمتابعة الأمر وازاله اسباب الشكوى فى الحال ، حرصاً منه على صحة وسلامة المواطنين اولا ثم تحقيق القانون والحفاظ على البيئة والنظافة العامة بشوارع المدينه .

كما أرسلت الجهات المختصة واللجنه المشكله بتعليمات محافظ القليوبية بيان بما تم ضبطه والتعامل معه ، والبيان كالاتي:-

بشان ما نشر على موقع التايم المصرية ومتابعة لحظائر الحيوانات والجمال بمدينة طوخ فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل السيد المحافظ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وادارة شئون البيئة ومديرية الطب البيطري والزراعة والشئون الصحية.

وقد قامت اللجنة المشكلة بالمرور على هذه الحظائر بحملات مكبرة وتم المرور على الحظائر الاتية:

1- حظيرة تخص المواطن محمد السيد شهاب قاسم لتنفيذ قرار الاغلاق الاداري رقم 55 لسنة 2019 والصادر بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ

2- حظيرة تخص المواطن السيد محمد عبد الحليم ووجدت مغلقة بالفعل وبالمتابعة تم المرور على نفس الحظيرة واستدعاء صاحبها لاخلائها من الجمال الموجودة بها وتم الاخلاء بالفعل

3- حظيرة تخص المواطن الطوخى احمد الطوخي ووجدت مغلقة بالفعل وتم المرور على نفس الحظيرة ووجدت مغلقة ولم تتمكن اللجنة من تنفيذ قرار الغلق الاداري الحظيرة على عدد كبير من الحيوانات وقررت اللجنة تحرير مذكرة بذلك وعرضها على السيد المستشار وكيل النائب العام

وقامت مديرية الشئون الصحية والبيئة والطب البيطري بحملات بصفة مستمرة

وقامت اللجنة اليوم بالمعاينة وتاكدت من خلو الشارع من ايه حيوانات ومازال العمل مستمرا فى المرور بشكل مفاجئ بأوقات مختلفة لضبط المخالفين ، وتاكدت اللجنة من استمرار غلق الحظائر ، علما بانه لم تحدث اى اصابات بشرية بمرض الكورونا من الجمال المصرية طوال الفترات السابقة ولم تسجل اى حالة اشتباه بمحافظة القليوبية.

_______________________________________________

ووجهت مواطنين مدينه طوخ الشكر والتقدير الى المسؤولين والجهات المختصة بذلك وعلى رأسهم محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان الذي اهتم بمضمون الشكوي وأكد للجميع ان الحفاظ على سلامه وصحة المواطنين اهم غاية عند المسؤول .