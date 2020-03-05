

محافظ البحيرة يفتتح مركز خدمة تموين كوم حمادة المطور ومركز تموين واقد المطور بكوم حماده

البحيرة : سعيد شتا

افتتح اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة مركز خدمة التموين المطور بمدينة كوم حمادة بتكلفة وقدرها مليون جنية والذى يخدم أكثر من 70 ألف أسرة ( 300 ألف مواطن ) من ابناء مدينة كوم حمادة وقرى ( دست الأشراف – شابور – صفط العنب – كفر بولين ) والذى يقدم خدماته والتعامل وفقا لأحدث النظم والتقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين المتقدمين

هذا وقد التقى اللواء / هشام آمنة ببعض المواطنين المترددين على المكتب والذين أشادوا بجوده الخدمات المقدمة لهم وتوافر سبل الراحة وسرعه وسهولة حصولهم على تلك الخدمات

كما قام اللواء / المحافظ بافتتاح مكتب تموين واقد المطور بمركز كوم حمادة بتكلفة وقدرها مليون جنية والذى يخدم أكثر من 60 ألف أسرة ( 250 ألف مواطن ) من قرى ( واقد – النجيلة – كوم شريك – البريجات ) وتم نهو المكتب ويقدم خدماته للمواطنين

ومن الجدير بالذكر ان تلك المراكز المطورة تقدم خدمات استخراج بطاقات التموين الجديدة و عمل البطاقات التموينية بدل فاقد تالف وخصم المتوفين من البطاقات التموينية وخصم المسافرين للخارج من البطاقات التموينية وبطاقات مستجدة للفصل الاجتماعي للزواج والطلاق والاسرة المحرومة من التموين طبقا للقرار 187لسنة 2017 وكذا خدمات بدل التالف والفاقد وتعديل البيانات للأفراد للوفاة او السفر للخارج واضافة الزوجة المستفيدة علي بطاقة الزوج وكذا تحويل البطاقات للمواطنين التي ترغب في الانتقال الي محافظة اخري

رافق اللواء / المحافظ خلال الجولة :- د / نهال بلبع – نائب المحافظ واللواء / محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد و العميد / عبد الله المليجي – رئيس مدينة كوم حمادة و ا / كمال راشد – وكيل وزارة التموين واعضاء مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة