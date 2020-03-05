محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد المقام على مساحة 12 ألف متر وبتكلفة إجمالية نصف مليار جنيه

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات والاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة والمركزية ،مشيراً أن مستشفى كوم حمادة الجديد يُعد صرحاً طبياً عملاقاً تم انشاؤها وفق احدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطني مركز ومدينة كوم حمادة

جاء ذلك خلال تفقد اللواء / المحافظ لمستشفى كوم حمادة الجديد المقامة على مساحة إجمالية 12000 متر2 ( مساحة المباني 8400 متر2 ) بتكلفة إجمالية وقدرها 500 مليون جنية تشمل الاعمال الانشائية والاثاث والمعدات ( تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) حيث تم الانتهاء من 95 % من المشروع ومن المقرر نهو المشروع قبل 30/6/2020م

وتتكون المستشفى من دور أرضى و 5 أدوار علوية بطاقة 264 سرير وتضم 7 غرف عمليات

ويشمل الدور الأرضي على أقسام للطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ ، كما يضم الدور الاول على قسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ومكاتب ادارة العيادات الخارجية ،

ويضم الدور الثاني على غرف اقامة للمرضى وقسم العمليات وقسم المناظير وقسم المعامل وادارة المستشفى وغرفة الاجتماعات كما يضم الدور الثالث على غرف اقامة للمرضى والدور الرابع يضم غرف اقامة للمرضى وغرف اقامة للأطباء وغرف اقامة التمريض ، أما الدور الخامس والأخير فيضم قسم العمليات الرئيسية وقسم العناية المركزة وقسم عمليات النساء والولادة وقسم الاطفال

ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرئاسى للمستشفى فى ٣٠ يونيو القادم

هذا وقد قام اللواء / المحافظ بتفقد جميع أقسام المستشفى المختلفة وغرف العمليات بها وأشاد بالمستشفى كصرح طبى عملاق يأتي استكمالاً لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض محافظة البحيرة حيث جارى تنفيذ ١٠٧٤ مشروع على أرض المحافظة في كافة مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والاستثمار والثقافة والسياحة بإجمالي تكاليف استثمارية قدرت ب 26 مليار و300 مليون جنية ، مشيراً الى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعه شأنه

رافق اللواء / المحافظ خلال الجولة د / نهال بلبع – نائب المحافظ ود/ يسرى بيومي – وكيل وزارة الصحة والعميد / عبد الله المليجي – رئيس مدينة كوم حمادة وأعضاء مجلس

النواب عن دائرة كوم حمادة.