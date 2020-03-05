بالمستندات ..طارق درويش يتصدي لعودة درة واعوان الاخوان الارهابية الي حزب الاحرار الاشتراكيين

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان مجموعة من اعوان الجماعة الارهابية والسابق فصلهم من جبهة منافسه حلمي سالم والمتورطين في تقديم العون للاخوان ابان حكمهم لاسقاط نظام الدولة وهدم مؤسساتها يحاولون العودة الي حزب الاحرار باساليب ملتوية و خبيثة تخالف نص المادة 4 من الائحة الداخلية للحزب وتخالف احكام القضاء بحظر اعوان الجماعة الارهابية من العمل السياسي طبقا لاحكام القضاء باعتبار تلك الجماعة عصابة ارهابية.

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار ان هذة المجموعة يقوده المدعو حلمي درة واخر يدعي كريم نصر الدين المعروف انتماءه الي الجماعة وثبت ذلك جاليا ابان حكم الاخوان وبلغ نشاطه ذروته بمحافظة الاقصر ومعلوم ذلك للاجهزة الامنية .

مشيرا ان حلمي دره تحرك في اتجاه حزب الاحرار مدعيا ان الحكم في الدعوي رقم 27088 لسنة 61ق الصادر من المحكمة الادارية العليا قد اعطاه الحق في اتخاذ اجراءات لصالح الحزب حسب زعمه الباطل..وان منطوق الحكم هو عدم قبول الدعوي والزام الطاعن بالمصروفات وان الحكم ازاح ياسر رمضان من ادعائه رئاسة الحزب وجاء بالاسباب انه ثبت للمحكمه ان المدعي واحد المتنازعين لم يمد مدة المؤتمر العام او الانعقاد وفصدت المحكمة بذلك المعي ياسر رمضان بصفته المدعي الطاعن والثاني سيد ابوعبلة المتدخل الهجومي في الدعوي. لان ان سيد هو من نازع ياسر فيها هجوميا.

اما عن الخصم الثالث طارق درويش فهو متدخل انضماميا للجهة الادارية وحصل علي صيغة تنفيذية باعتباره المطعون ضده وكاسب الدعوي طبقا للقانون

والصورة التنفيذية للحكم فهى صورة طبق الأصل لنسخة الحكم الأصلية، ولكنها تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم صاحب الحق فى التنفيذ الجبرى ولا تسلم له إلا مرة واحدة، وذلك حتى لا تتاح الفرصة أمام الدائن لإقتضاء حقه أكثر من مرة.

والعلة من وضع الصيغة التنفيذية من ناحية أن يكون بيد طالب التنفيذ علامة مميزة تدل على أنه صاحب الحق فى التنفيذ، ومن ناحية أخرى فإن الصيغة التنفيذية تكون سندا بيد معاون التنفيذ يعطيه صفة فى مواجهة المنفذ ضده. .

واضاف طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان حلمي دره يحاول فرض شخص يدعي جمال عاشور ليضعه في نزاع جديد لحزب الاحرار كبديلا له عن مدحت نجيب والذي كان يدعمه ماليه من قبل بما يسمي البدلات والانتقالات واشياء اخري وبعد ان ابتعد نجيب عنه راح يبحث عن جمال عاشور الذي لاتربطه علاقة بحزب الاحرار الا بقرار من معدوم من ياسر رمضان المطموس هويته باحكام القضاء ويقوم هذا العاشور باستضافة دره باحد فنادق الجيزة حاليا ومعه كريم نصر الدين وكلاهما مفصولا من حزب الاحرار منذ عام 2013 ولكنهما عادا من جديد بحثا عن دورا جديد للجماعة في شكل اعوانها.

وقال طارق درويش ان لجنة الاحزاب اصدرت قرارا في 4-8-2019 باعتباره رئيسا لحزب الاحرار من 2006 وحتي 2013 تنفيذا لمنطوق الحكم الصادر في الدعوي 3359 لسنة 135 ق محكمة استئناف عالي القاهرة و داءت اللجنة بعبارة عارضة خلو منصب الرئيس لحين عقد جمعية عمومية بالمخالفة للمنطوق المنفذ وان المدعو ياسر رمضان قد دفع بشخص من اتباعه بتحريك جنحة مباشرة اتهم فيها درويش بانه ينتحل صفة رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بعد عاد 2013 والتي جاءت بمنطوق الحكم رقم 3359 لسنة 135 ق وتصدت المحكمة الجنائية للاتهامات وجاء بالاسباب انه قد ثبت للمحكمة ان طارق درويش رئيسا للحزب من 5-3-2018 حثي 5-3-2021 وهو حكم بات ونهائي وحاز قوة الامر المقضي به وتسمو حجيته علي النظام العام وفي مواجهة الكافة طبقا لنص المادة 197 من القانوني المدني .

وبتطبيق حجية الحكم علي اعمال اللائحة الداخلية وخاصة المادة 4 يمتنع علي المفصولين من اعوان الجماعة الارهابية القيام باية اعمال حزبية باسم حزب الاحرار الاشتراكيين .

ويمتنع عليهم عقد اية اجتماعات او اتخاذ اية قرارت هي مكفولة بنص المادة 10 من قانون الاحزاب السياسية والمادة من الائحة الداخلية لحزب الاحرار ..

وانتهي درويش قائلا ان دره وكريم واخرين سبق لهم ان وقعوا علي اوراق لمتنازعين سابقين وهم حلمي سالم وياسر رمضان ومدحت نجيب و رجب حميدة و اخيرا يبحثون عن دور مع عاشور الممول

قرار فصل حلمي درة من رئيسه حلمي سالم وهذل القرار مودع بلجنة الاحزاب السياسية من تاريخه

حلمي دره يوقع لمن فصله واخطر لجنة الاحزاب بفصلة عام 2013

https://www.youm7.com/story/2012/1/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89/58588

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افادة رسمية من لجنة الاحزاب بمد مدة المؤتمر العام بعد 2013 وهو يكشف كذب ادعاء درة

صيغة تنفيذي للحكم الصادر في الدعوي 27088 لسنة 61 ق لصالح المطعون ضده المدعي عليه طارق درويش وتكشف الصيغة كذب ادعاء درة ان الحكم اعطاه الحق في اتخاذ اجراءات لصالح الحزب وهي ارهاصات يراد به حلب جمال عاشور