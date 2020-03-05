خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة كوم حمادة …

اللواء/ هشام آمنة يتفقد موقف كوم حمادة الجديد .

البحيرة : سعيد شتا

واصل اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة كوم حمادة وقام بتفقد الأعمال الجارية بمجمع مواقف كوم حمادة الجديد والمقام على مساحة ٦٠٠٠ م٢ بعرض ٢٠ متر وطول ٣٠٠ متر ويضم الموقف ٥ باكيات فى ٣ حارات، كما يضم الموقف دورات للمياة ومكاتب للأمن ومكاتب إدارية بتكلفة إجمالية ١٣ مليون جنية للمشروع، والذى يتم تنفيذه على ٣ مراحل حيث شملت المرحلة الأولى أعمال تغطية المصرف بطول ٢٩٢ متر بتكلفة ٣ مليون جنية والمرحلة الثانية بتكلفة ٥ مليون جنية لإنشاء عدد ٢ باكية وأعمال الرصف وتركيب البلدورات والمرحلة الثالثة بتكلفة ٥ مليون لإستكمال الأعمال، حيث تم الإنتهاء من ٩٠٪ من المشروع والمقرر نهوه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠م .

حيث أكد اللواء/ المحافظ أنه تم الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمجمع المواقف ومنها أعمال الأساسات والأرصفة بالموقف وعمل صفايات المطر وتركيب الأعمدة والتندة الخاصة بعدد ٢ باكية، كما تم إنشاء وتشطيب وتركيب الآرمات الحديدية لسور الموقف بجوار الأرض الزراعية ووضع طبقة الأساس سن ٦ بأرضية الموقف كاملة ورصف عدد ٣ باكية للموقف وطول ١٢٥ متر بالشارع الشرقي بالإضافة لتوريد وتركيب أعمال الكهرباء للموقف .

كما شملت المرحلة الثانية تركيب الأعمدة والتندة الخاصة لعدد ٣ باكية ورصف عدد ٢ باكية وإستكمال الشارع الشرقي والمدخل الرئيسى الخارجى من الناحية القبلية كما تم توريد وتركيب بلدورات بالمدخل الرئيسى من الناحية القبلية وجارى توريد وتركيب المقاعد وتوصيل كابل الكهرباء لإنارة المظلات .

كما أكد اللواء/ المحافظ أنه تم توفير عدد ١٠ كرفان للموقف بكل منهم عدد ٢ باكية بإجمالي عدد ٢٠ باكية سيتم تخصيصهم لذوى الإحتياجات الخاصة لعمل أنشطة خدمية والمحلات الخاصة لمرتادى الموقف .

حضر الجولة د/ نهال بلبع – نائب المحافظ والعميد/ عبد الله المليجي – رئيس مدينة كوم حمادة واللواء/ عبد المنعم السبيعى – مدير عام المواقف وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة .