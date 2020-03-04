في إستجابة سريعة لما نشرتة التايم المصرية…
رفع أكوم القمامة من طريق سجن المرج العمومي
التايم المصرية / وحيد العطار
في إستجابة سريعة لما نشرتة التايم المصرية بخصوص تراكم القمامة بطريق سجن المرج العمومي وشكوي المواطنين من تراكم القمامة بالطريق .
حيث قام مجلس مدينة الخانكة والوحدة المحلية بعرب العيايدة والوحدة المحلية بالقلج بحملة نظافة كبيرة منذ أمس وتم إستكمال الحملة اليوم وتم إزالة كافة أكوم القمامة من الطريق .
هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية بالشكر لمجلس ومدينة الخانكة علي حسن التعاون وسرعة الإستجابة لحل مشاكل المواطنين