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في إستجابة سريعة لما نشرتة التايم المصرية… رفع أكوم القمامة من طريق سجن المرج العمومي

في إستجابة سريعة لما نشرتة التايم المصرية…
رفع أكوم القمامة من طريق سجن المرج العمومي

التايم المصرية / وحيد العطار

في إستجابة سريعة لما نشرتة التايم المصرية بخصوص تراكم القمامة بطريق سجن المرج العمومي وشكوي المواطنين من تراكم القمامة بالطريق .
حيث قام مجلس مدينة الخانكة والوحدة المحلية بعرب العيايدة والوحدة المحلية بالقلج بحملة نظافة كبيرة منذ أمس وتم إستكمال الحملة اليوم وتم إزالة كافة أكوم القمامة من الطريق .
هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية بالشكر لمجلس ومدينة الخانكة علي حسن التعاون وسرعة الإستجابة لحل مشاكل المواطنين

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