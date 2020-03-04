ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الادمى بحملة للطب البيطري بإيتاي البارود

البحيرة : سعيد شتا
فى اطار توجيهات اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق ومحلات بيع اللحوم والتأكد من الالتزام بالذبح بالمجازر المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري الكامل للتأكد من سلامة المعروض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بعمل حملة بمركز ايتاى البارود حيث اسفرت تلك الحملة عن ضبط
* ذبيحة كاملة لعجلة بتلو أنثى دون السن القانونية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومادة ملونة مجهولة المصدر وقطعة قماش وختم مزور لختم اللحوم المذكورة
*لحوم بتلو مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الادمى .
*لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الادمى .
وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة .