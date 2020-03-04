شاهد بالصور .. مشروع الممشي السياحي بالشيخ زايد يتجمل

كتبت / سماح القصاص

مشروع الممشي السياحي بالشيخ زايد زايد تتحمل

تحية طيبة لكل من ساهم في مشروع الممشى السياحي بالشيخ زايدنجاح اي مشروع يرجع إلى روح التعاون والحب والإدارة الحكيمة والمجهود الررائع من كل القائمين على نجاح هذا المشروع زايد تتجمل ونتمنا من الله باكمل المشروع على اجمل صوره وبالتوفيق الدائم للجميع وكل التوفيق لكل جروب العمل تحيه لكل الساده المهندسين متمنياََ لهم مزيد من النجاح والتقدم والازدهار ياااااااارب العالمين

المشروع تحت رعاية

رئيس مدينة الشيخ زايد /.اللواء مصطفي فهمى

واستشاري الموقع /المهندس أشرف شعيب

تنفيد شركة المهندس /المهندس طارق الغريب

مدير الموقع المهندس /تامر صفوت

تنفيذ الكهرباء شركة الجوهرى

المهندس/ صبري الجوهري

المهندس/ شريف توفيق وكل الشكر والتقدير لكل من المهندس /شريف توفيق عبد الشافي كل الشكر والتقدير لجميع القائمين علي نجاح المشروع وبالتوفيق لجميع