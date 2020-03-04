حافظو على امهتكم وطعوهم قبل ان ياتى اليوم وتقولو يا ويلاه

بقلم / سماح القصاص

حافظو ع امهتكم حسو بيهم اهتم بمشاعرهم وبتفاصيلهم الصغيرة راضو امهتكم ترضي عنكم الواحد من غير امه ولا يسوى اى حاجه رضي امك من رضا ربك الام هي تلك المرأه التي تظهر لك النور عندما ترى الظلام الام هي البنك الذي نودع فيه كل ما لدينا من مخاوف الام هي القوه في الضعف

الام هي الحياة الام هي الحياة والبقية تعوضهم الايام الام هي الحياة ومن فقدها فقدَ الحياة الأم جنة الأرض.. الام هي الحياة.. هي الحب و الامان.. الام هي كل شيء في الوجود..الحياة بعدها ليست حياة.. « من له ام على قيد الحياة صحة ليه فقد ملك كل الدنيا »الأم هي الحياة.والبقية تعوضهم الأيام

الأم هي الشيء الوحيد الذي يجعل الحياة تمضي رغم ثقلها، تسير رغم نذفها، الشيء الوحيد الذي يجعل الأمور المعقدة تبدو أكثر سلاسة. كل يوم الأم فيه علي قيد الحياة فهو عيد وليس يوم واحد الأم هي الحياة والروح والأمن والأمان ربنا يحفظ كل أم على قيد الحياة ويرحم كل أم رحلت إلى الله

وأجمل ماقيل ف وصف الأمهي الوحيدة التي تشعر بيك وتصف ألمك للطبيب قبلك الام هي الحياة ومن فقدها فقد الحياة ‏اللهم ارزق كل أُمي فوق عمرِها عمراً، وفوق صحتها عافية ولا تحرم أحد من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقهاالام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق اقترب عيد الأم لكن كل الأيام هي عيد لكل أمي لا أدري كيف اعبر لكي عن حبي وتقديري لكل ام وكل التقدير لامي حبيتي المتوفي علي ما فعلتيه من أجلنا لكل ما حملتي من همومنا لكل ما سهرتي وعانيتي ودعوتي لنا لا توجد كلمات ولا اشعار ولا أغنيات كفيله بأن توفيكي حقكي وقدركي ومكانتكي لا يوجد مقياس لدرجة حبنا واحتياجات لحنانكي ادام الله كل ام ويرحم امي وكل أموات المسلمين الله لنا ورحم الله امي عيدك في الجنه يا اروع واجمل واحن أم في العالم كل عام وانتي وكل أمهات طبيبن الاحياء والاموات في جنه الخلد دائما فكل الأيام هي عيدكي يا غاليه على قلبي امي كم احبكي وكم اشتاق لكي وانتي دائما موجودة معي وفي قلبي مهما بعدت المسافات مكانك في قلبي واشتاقي لك اكثر يا امي حافظو علي امهتكم فالأمل جنه الحياه دعواتها رضاه حنانها الام تحت إقدامه الجنهمهما بلغت من قوه تبقى طفلا ضعيفا امامها بعد ربنا طبعاوقت الشدة تلاقي امك وقت المرض تلاقي امك وقت البكاء تلاقي امك وقت الفرح تلاقي امك كل ده راح مع رحيل امي لي ربنا احسن من اي حد وبعد ذلك اسرتي ابويا واخواتي لكن امي هي العالم باكمله وليس شخص واحد

فاللهم ارحم امي اللهم امين يارب العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين يارب العالمين

الام جوهرة الحياة لامثيل لها حيث عندما سال رجل النبي صلى الله عليه وٱله وصحبه وسلم تسليما.قال.من احق الناس بصحبتي يا رسول الله.(ص)

قال امك قال ثم من قال امك.ثم قال من قال امك

ثم قال من قال ابوك قيمة الام تفوق الاب بثلاث مرات وكلنا نستنجد بالام في كل امور الحياة.حيث انه يقول بعدما كفنت امي واحتجت لبعض من القطن ناديت باعلى صوت اين القطن يا امي فردت عنه بصوت هادء جدا هو المكان نفسه.. قيمة الام في البيت لها مكانة راقية جدا ربما هناك منهم مزال يهينها ويضربها ربما يتعض في نفسه ويتقي الله في الأمهات الام نعمه حافظو علي امهتكم فهي الامان