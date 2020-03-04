بسبب الخلاف على تحميل الركاب.. تباع يمزق جسد سائق أمام الركاب بالقليوبية

مزق “تباع”، اليوم الأربعاء، جسد سائق، في مشاجرة بسبب الخلاف على تحميل الركاب بموقف سيارات بقرية “فرسيس” بمدينة بنها، وجرى ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

شهد موقف سيارات قرية “فرسيس” مشاجرة بين “تباع” وأحد السائقين، بسبب أولوية تحميل الركاب من الموقف، انتهت بتمزيق التباع لجسد السائق، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وجرى تحويله للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث.

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كان العميد محمد سمير، مأمور مركز بنها، تلقى بلاغًا من مستشفى بنها الجامعي بوصول “أحمد.ع.ع”، سائق، مصابًا بجرح طعني بالجانب الأيسر من الصدر وجرح قطعي بالرأس.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم “مصطفى.ع. م.”، تباع، بإحداث إصابته، بسبب الخلاف بينهما على أولوية تحميل الركاب بقرية فرسيس مركز بنها، وحدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب محدثًا إصابته بسلاح أبيض “مطواة”.