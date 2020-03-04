البنك المركزي السوداني يعلن رفع جميع العقوبات اﻹقتصادية المطبقة على البلاد

كتبت منى توفيق

نقلا عن وكالة اﻷنباء السودانية ان البنك المركزي السوداني تلقى اليوم اﻷربعاء خطابا من مدير مكتب العقوبات في الخارجية اﻷمريكية يفيد بإنهاء جميع العقوبات اﻹقتصادية المطبقة على السودان

واكد محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم في مؤتمر صحفي ان البنك المركزي تلقى خطابا من مدير العقوبات في الخارجية اﻷمريكية يفيد بإنهاء كافة العقوبات اﻹقتصادية المفروض على البلاد وبموجب اﻷمرين التنفذيين 13067 و 13412 سيتم رفع العقوبة عن 157 مؤسسة سودانية ولم يبقى سوى بعض اﻷفراد والمؤسسات المرتبطين باﻷحداث في دارفور واضاف ان ذلك ليس له ارتباط بمسألة التحويلات البنكية فضلا عن 3 روبط تشير الى اعلان انتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12 اكتوبر 2017

والجدير بالذكر ان بنك المركزي السوداني قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك باﻹضافة الى مخاطية المصارف المركزية بالدول العربية لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية لتعم المنفعة العامة .