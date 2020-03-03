ندوة تثقيفية حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالمعهد الصحى ببنها

نظم اليوم الثلاثاء مركز اعلام بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية بالمعهد الفنى الصحى بمدينة بنها حول الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كرونا بحضور الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية، ومنى الحديدى مدير مركز الاعلام.

أكدت الدكتورة ايمان حسن عميد المعهد الفنى الصحى أن المعهد ينفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع مجمع اعلام بنها مؤكدة على ضرورة التصدى لهذا المرض نظراً لانه سريع الانتشار، مع أهمية التطبيق العملى لطرق الوقاية منه.

وتناولت الندوة تاريخ فيروس كورونا وأماكن تواجده، وكيفية انتقاله إلى الإنسان ، والاحتياطات الواجب توافرها للوقاية من الإصابة بالفيروس، ومن بينها تجنب تناول الأغذية خارج المنزل والمجهولة المصدر، إلى جانب الحرص على النظافة الشخصية بغسل اليدين بالماء والصابون والحرص على الكحة أو السعال بالمنديل أو كم الذراع.

وتحدث الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية عن الشائعات التى يتم ترويجها حول فيروس كورونا مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التى يروجها اعلام الاخوان المسلمين وكتائبهم الاليكترونية

والجدير بالذكر أنه فى نهاية الندوة التى ادارها حسام ابراهيم وأمل عبد الكافى تم فتح باب المناقشة والأسئلة مع الطلاب، والتى تناولت عدة موضوعات خاصة بالأغذية والبكتيريا وطرق العدوي، وكيفية التعرف على الشخص المصاب بفيروس كورونا، وهل تم التوصل إلى لعلاج لهذا الفيروس