قطر :ارتفاع عدد اﻹصابات من جراء فيروس كورونا الى 8 حالات

كتبت منى توفيق

اعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا تم اجلاؤها من إيران مؤكدة ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اﻹحترازية للحد من تفشي الوباء عن طريق اخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الثحي فور وصولهم البلاد

واوضحت الوزارة ان المصابين لم يخالطوا افراد المجتمع منذ وصولهم ولا تزال المؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة وكانت الوزارة قد اعلنت امس تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا

ويذكر ان امير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد اصدر امر باجلاء مواطني قطر الموجودين في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران