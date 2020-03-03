بمشاركة صلاح.. ليفربول يودع كأس إنجلترا بثنائية أمام تشيلسي

ودع فريق ليفربول الإنجليزي الذى يضم بين صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، عقب الخسارة بثنائية نظيفة امام تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء فى على “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى.

تشيلسي ضد ليفربول

وبدأ محمد صلاح المباراة على مقاعد البدلاء بجانب البرازيلي فيرمينو، في المقابل بدأ السنغالي ساديو ماني أساسيا، وقد شارك الفرعون المصري من الدقيقة 80.

جاء الهدف الأول بعد مرور 13 دقيقة من خطأ فادح لحارس ليفربول الاسباني أدريان، بعدما فشل في التصدي لكرة البرازيلي ويليان لتصطدم الكرة بيده وتدخل المرمى.

وجاء الهدف الثاني عبر روس باركلي في الدقيقة 64 من خلال هجمة مرتدة انطلق من خلالها وتوغل وسط الدفاع ليسجل الهدف الثاني.

بهذا الفوز يتأهل تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، ويودع ليفربول البطولة، ليبقى امامه حاليا بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد خسر المباراة السابقة أمام واتفورد 3-0 وهي الخسارة الأولى له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما خسر في مباراة أتلتيكو مدريد الاسباني 1-0 بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لتكون مباراة تشيلسي الهزيمة الثالثة فى آخر 4 لقاءات.

وتأهل الريدز لدور الستة عشر بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.

تعتبر هذه هي أول مواجهة بين ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ نهائي نسخة 2012، وحينها فاز تشيلسي بنتيجة 2-1.

وتمكن تشيلسي من التغلب على ليفربول في 6 مباريات من آخر 8 مواجهات جمعت بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.