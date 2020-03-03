بسبب مبلغ مالى.. عاطل يمزق جسد زميله فى مشاجرة بالقليوبية

مزق عاطل جسد زميله إثر مشاجرة بينهما لعدم سداده مبلغ مالى اقترضه منه، فقام على أثر ذلك بطعنه بسلاح أبيض “مطواة” أودى بحياته، تم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم والأداة المستخدمة بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بتلقيه بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بناحية المنية – القلج دائرة المركز .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من:

طرف أول :- “م.ث” 25 سنة، بدون عمل ومقيم المنية – القلج – دائرة المركز، توفى إثر إصابته (جرح نافذ بالقلب من الناحية اليسرى)، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وطرف ثانى:- “ع.ح”30سنة، سائق ومقيم المرج – القاهرة مصاب بجرح نافذ بالبطن وتم نقلة لمستشفى المطرية لتلقى العلاج.

وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفان ولدى مطالبة الطرف الأول للطرف الثانى برد المبلغ المالى، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بسلاح أبيض مطواة كان بحوزة كل منهما مما أدى إلى إصابة الأول التى أودت بحياته وإصابة الثاني.

بمواجهة الثانى، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأن المجنى عليه حاول طعنة فى البداية فستخلص منه السلاح وقام بطعنة بسلاح أبيض “مطواه” بالبطن مما أودى بحياتة، وتم نقل جثته للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن مطواة والتحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.